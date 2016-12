El Museo de San José adquirió un plano háptico para visitantes ciegos

El Museo Histórico San José, adquirió un plano háptico que puede ser utilizado no solamente por las personas no videntes, sino que también disminuidos visuales. La disposición se enmarca en las directrices de accesibilidad provinciales y nacionales.El objetivo de su construcción, es que las personas pueden manejarse en forma independiente en el Museo una vez que lo hayan identificado y percibido.La información del plano debe ser concreta para la rápida orientación, no obstaculizando con información innecesaria. Debemos tener muy en cuenta que la persona ciega, al tocar el plano, tiene que imaginar todo el recorrido espacial por donde deberá transitar.Posee relieve de superficies específicas, y un sistema Braille donde el no vidente puede leer cuáles son los lugares a visitar.El Museo Histórico Regional de la Colonia San José, es uno de los pocos museos en el país que posee este tipo de plano, adquisición que fue realizada por la Municipalidad de San José.