Inauguraron nuevas obras en la Comisaría de San José

Foto 1/2 Foto 2/2

La intendenta de San José, Irma Monjo, participó del acto de inauguración de las obras de cerramiento del garage y de habitaciones para los oficiales de la comisaría. Estuvieron presentes el senador provincial, Pablo Canali, el Jefe Departamental de Policía, Comisario Mayor Fabio Jurajuría, el secretario de gobierno y hacienda municipal, Carlos Becker, el subjefe departamental, Daniel Páez, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Gonzalo Brau, funcionarios policiales y municipales.



Las obras fueron realizadas entre la municipalidad de San José y personal policial que aportó la mano de obra de cerramiento del garage y la construcción de una nueva dependencia que comprende dos habitaciones para alojar a los oficiales que no son oriundos de la ciudad y que deben permanecer toda la semana en la ciudad. La nueva edificación permitirá además liberar un espacio para habilitar una nueva oficina de atención al público.



Las llaves fueron entregadas por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Becker, al jefe de la comisaría Jorge Bernhardt. Luego se procedió al corte de cinta por parte de las autoridades presentes.



Compromiso



La Intendente Irma Monjo brindó un mensaje al dejar inauguradas las obras de la dependencia policial y afirmó: "Esto no es nada más ni nada menos que el compromiso que tiene la municipalidad con todas las instituciones de la ciudad" sostuvo la jefa comunal.



Y agregó al respecto: "Es una muestra de agradecimiento a que cada vez que nosotros levantamos el teléfono está disponible y están disponibles los operativos, y para acompañar a inspección en los controles que deben hacerse" dijo Irma Monjo.



"También estamos apoyando a la comisaría La Picada de El Brillante que en este momento se está construyendo la casa" destacó la intendente de San José.



Por su parte el senador provincial Pablo Canali fue invitado a dirigir unas palabras y destacó "el trabajo llevado adelante por la comisaría local, y el trabajo conjunto con la jefatura, creo que de esa manera se logran las cosas, sin ningún tipo de mezquindades y entendiendo que todos debemos ir por el mismo objetivo, de brindar el mejor servicio a la sociedad".



El legislador provincial resaltó también "la mano de obra policial para realizar la obra, como así también el aporte del municipio para concretarla" señaló.



Y añadió a su vez: "Lo importante es tener un plan y darle continuidad más allá de las personas".



"Ahí radica el éxito de las cosas, no se pueden pensar los proyectos a corto plazo" dijo Canali.



Por la comunidad



El jefe departamental de Policía, Fabio Jurajuría expresó que "desde que nos hicimos cargo con el subjefe hemos estado trabajando en conjunto con la municipalidad, primero con Pablo Canali y ahora con la intendente Irma Monjo, siempre tratando de adelantar, darle comodidad al personal, y por supuesto es primordial trabajar en conjunto con la comunidad" indicó.



El funcionario policial también expresó: "Me queda la satisfacción de haber cumplido y dejar obras con el acompañamiento del personal que siempre está predispuesto a trabajar y dejar todo por la comunidad, al jefe Bernhardt y al subjefe García, que proyectó esta obra, se arremangó, agarró la pala y la cuchara, estaba de franco y yo venía acá y lo encontraba trabajando, sin distinción de jerarquía" subrayó Jurajuría.



Por su parte el jefe de la comisaría local Jorge Bernhardt dirigió unas palabras y agradeció "la colaboración constante de la jefatura departamental y de la municipalidad de San José junto al personal de la comisaría que hicieron realidad este sueño que comenzó hace un año" señaló.



Y dijo para concluir: "Esto continuará porque nos da la posibilidad de proyectar y ver nuevos objetivos para el próximo año".