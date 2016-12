La peregrinación que empezó por una adicción y ahora congrega a una multitud

Foto 1/2 Foto 2/2

La historia de una adicción y una promesa más que cumplida. A 25 años de la primera peregrinación a pie, uniendo las localidades de Villa Elisa y Arroyo Barú, a lo largo de 42 kilómetros, Raúl "Perfumo" Rougier cuenta la hazaña que realizó en 1991 y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una multitudinaria muestra de fe, con la participación de las comunidades católicas que integran la zona sur de la Diócesis de Concordia.



"Un primo mío (Víctor Schroeder), que ya falleció, en una de sus noches con sueños de borrachera, le pide a la virgen dejar de tomar y le promete que si lo logra, iba a ir caminando hasta Barú. En el transcurso de ese año le surge participar de un grupo de Alcohólicos Anónimos en San José, porque en Villa Elisa todavía no había, entonces así se pudo recuperar", comienza diciendo.



La Fiesta del Peregrino "ya se venía haciendo hace años en Barú, por iniciativa del padre Omar Ojeda, y un día escuchando el avance del evento mi primo me comenta lo que él le había prometido a la virgen y que quería ir caminando para agradecerle, entonces de una y sin pensarlo le dije que yo lo acompañaba". Y así surgió: "el primer año fuimos cuatro personas: mi primo, otro alcohólico recuperado que se llama Albino, con su hijo Dardo de 12 años, y yo", agrega "Perfumo".



La falta de experiencia y previsión hicieron mella en esos principiantes peregrinos. "Esa primera vez nos tocó una noche pésima, creo que nunca más vamos a tener una noche más horrible que esa", recuerda entre risas. Y sigue: "hubo tormenta y lluvia toda la madrugada, desde que salimos a las 10 de la noche de casa con unas bolsas de arpillera en las espaldas. Llegamos al otro día todos mojados y embarrados, que el cura nos preguntaba qué nos había pasado y, cuando se enteró de la historia, destacó nuestra hazaña durante la misa, entonces todo el mundo nos empezó a preguntar por qué no habíamos invitado".



Con todo lo que surgió tras esa primera aventura, "pensando y meditando un poco después de unos años, creo que la virgen tuvo siempre un mensaje a través de estas cuatro personas: dos alcohólicos recuperados, un joven y un acompañante en mi caso". Respecto al crecimiento de la movilización, "Perfumo" da a conocer para El Entre Ríos que "al siguiente año ya éramos 39 personas, porque habíamos hablado en la parroquia para convocar a una peregrinación y había llevado una notita a Radio Centenario (la única por ese entonces) para invitar a la gente".



Así fue expandiéndose, "aunque con bastante incertidumbre al principio, porque íbamos sin preparación de logística ni espiritual. Era una locura. Nos costó unos cuantos años organizarnos hasta que le dije a mi hermano que es sacerdote en Concordia, el padre Hugo (Rougier), que ya éramos como 200 y no teníamos nada organizado, entonces nos mandó unos peregrinos de allá para prepararnos". Y acota: "a partir de ahí ya fuimos avanzando en la forma de preparar un temario según el año litúrgico, una ambulancia, amplificación, seguro y hace tres años un cuerpo de sanitarios móviles diseñado especialmente".



Referente a las historias que se trazaron con la peregrinación, contesta que "hay muchos testimonios lindos en los peregrinos, incluso algunas personas traen pedidos para rezar por alguien por temas de salud, trabajo, la finalización de una carrera o simplemente por acompañar a la virgen. Son cerca de mil personas que participan todos los años, por las que vienen de la zona y otras que se van sumando en el camino". Por eso, expresa "Perfumo", solo queda "agradecer a Dios y a María por estos 25 años que nos regalaron de peregrinación, sabiendo que todos somos seres humanos y que ninguno de nosotros es imprescindible, así que lo voy a seguir haciendo hasta que Dios diga basta. Todo más allá de las cuestiones climáticas, como pasó este año que tuvimos que suspender porque otra fecha no había, por eso ya pensamos en el último domingo de octubre de 2017 para poder concretarla". (El Entre Ríos)