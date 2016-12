Gualeguaychú: Ecoparque alcanzó las 30 mil toneladas de material no recuperable

Ecoparque de Gualeguaychú realiza las tareas de tapado de la primera celda, correspondiente al primer año de funcionamiento del lugar. El volumen recolectado es de aproximadamente 30.000 toneladas de material no recuperable y rechazo de planta.



Esta primera celda pertenece a un grupo de cinco que componen el módulo de disposición final impermeabilizado, con una geomembrana de 1,5 micrones, más material aislante que no permite el paso de los lixiviados a las napas subterráneas.



Este tapado tiene como objetivo favorecer una mayor rapidez en la degradación de los residuos no recuperables, así como la reducción de olores, evitando la proliferación de roedores.



Desde el Ecoparque se agradeció a la Secretaría de Obras Públicas, por poner a disposición la maquinaria necesaria para esta compleja tarea.