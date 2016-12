Realizarán campaña de concientización sobre trata de personas

Con el objetivo de informar a la población y visualizar el delito de trata de personas, las Secretarías de Gobierno, Trabajo, Seguridad y la Policía provincial realizarán una campaña de concientización dentro del marco del Programa Verano Seguro. Durante la jornada se capacitó a los promotores.



La lucha contra la trata se incorporará dentro de la campaña Verano Seguro, a través de un trabajo articulado entre las Secretarías del Ministerio de Gobierno y la Policía. Durante la jornada, personal de las dependencias provinciales, fueron capacitados para informar a la ciudadanía sobre el delito y la asistencia a las víctimas. La campaña se llevará a cabo el 23 de diciembre en los puestos camineros y en las terminales de ómnibus de la provincia.



El secretario de Gobierno, Germán Grané, celebró el trabajo conjunto de las áreas que "posibilita aunar los esfuerzos para combatir este delito" y afirmó que "la población necesita conocer las características de la problemática e identificar las situaciones que a veces se naturalizan y que por desconocimiento no se reconocen como delito". Señaló que "es una decisión política de nuestro gobernador y del ministro de gobierno trabajar en la capacitación y en la prevención contra la trata para eliminar el flagelo". Al respecto aclaró que "el trabajo de difusión será dinámico para no generar demoras en el transito ni molestias a los turistas".



Durante la capacitación, Grané comunicó que la presencia de los promotores en todas las terminales de ómnibus "busca instruir en todo lo que hace a la prevención y detección del delito de trata de personas, así como identificar y proteger a las víctimas en los lugares con mayor concurrencia durante el verano", mencionó.



Por su parte, el titular del área laboral, Oscar Balla, señaló que "resulta necesario que la población conozca las características del delito y se hable del tema para lograr su visualización y luego erradicarlo".



Capacitación



La jornada tuvo como objetivo instruir en todo lo que hace a la prevención y detección del delito de trata de personas, así como la identificación y protección de las victimas al personal que estará a cargo de la campaña de difusión. Para ello, la directora de Asistencia a la Victima y coordinadora del Consejo contra la Trata, Marcia Lopez, enumeró los derechos humanos y realizó un detalle del reconocimiento de situaciones de violación de estos derechos reconocidos en la explotación laboral y sexual de las personas. Se les explicó a los asistentes acerca de los principales indicios para detectar un caso de trata, de manera de prevenirlo y luego denunciarlo. Lopez señaló además, que "la terminología "trata de personas" está enmarcada no sólo en situaciones sexuales sino también en situaciones laborales".