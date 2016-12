Continúan las inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Gestión

Las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias de la Gestión (UADER) acompañan la potencialidad de la región: Comercio Internacional, Economía, Turismo, Cooperativismo, Marketing, Gerenciamiento en Servicios Gastronómicos, entre otras, forman parte de las carreras que se podrán cursar el próximo año.Los interesados podrán realizar la preinscripción on line durante todo el receso para las carreras que dicta la Facultad de Ciencias de la Gestión en sus distintas sedes. Se trata de la Licenciatura en Turismo (Paraná y Concepción del Uruguay), Tecnicatura en Turismo (Paraná y Villaguay), Tecnicatura en Hotelería (Gualeguaychú y Federación), Tecnicatura en Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos (Paraná y Crespo), Licenciatura y Profesorado en Economía (Paraná), Tecnicatura y Licenciatura en Comercio Internacional (Paraná), Licenciatura en Administración de Empresas (Paraná y Crespo), Licenciatura en Administración Pública (Paraná), Tecnicatura en Administración (Paraná, La Paz y Concepción del Uruguay), Tecnicatura en Museología (Concepción del Uruguay), Licenciatura en Marketing (Paraná), Tecnicatura en Marketing (Chajarí y Paraná), Técnico Bibliotecario Documentalista y Profesorado en Bibliotecología (Paraná y Concepción del Uruguay), Tecnicatura y Licenciatura en Archivología (Paraná) y Tecnicatura y Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo (Crespo y Federal).Al respecto; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Lic. Liliana Battauz, manifestó que "la invitación es a participar de una institución educativa que lucha por su excelencia y en cuya propuesta académica se pueden encontrar una serie de carreras alineadas con el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región".La Decana explicó que aquellas personas que elijan estudiar estas carreras primero deberán realizar la preinscripción virtual, la cual se completará al momento de presentar personalmente la documentación requerida. Esto habilitará a los estudiantes a cursar el ciclo introductorio que comenzará en febrero de 2017.La preinscripción online se realiza en el apartado "Ingresantes" que se encuentra en el sitio web de la Facultad: http://fcg.uader.edu.ar . Allí, el ingresante completará el formulario, el cual deberá imprimir y presentar, junto a la restante documentación necesaria, en el Decanato (Urquiza 1225 - Paraná) o en las respectivas sedes que esta casa de estudios posee en los diferentes puntos de la provincia en los que funciona.Una vez completada la presentación del formulario impreso más Certificado de estudios de Nivel Medio o Polimodal completo o constancia de título en trámite; fotocopia de partida de nacimiento legalizada; fotocopia del DNI; Grupo sanguíneo y factor RH; tres fotos 4x4 no instantáneas; y Constancia de CUIL; se considerará inscripto a la carrera elegida.El horario de atención en la Sede del Decanato es de 8:30 a 12 y de 16:30 a 19, hasta el 21 de diciembre.Sin embargo, los interesados podrán efectivizar la preinscripción on line en el sitio web durante todo el receso, completando la gestión personalmente a partir del 6 de febrero.Cabe destacar, que en el botón "Ingresantes", de la citada página web, se podrá encontrar el tutorial para realizar la preinscripción, así como las sedes de cursado y la oferta académica.