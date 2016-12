Abel Pintos, Maramá y Pimpinela estarán en la Fiesta Nacional de la Playa de Río

La grilla artística

La programación artística y deportiva, junto a demás detalles organizativos, fueron anunciados este martes por la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. Se realizará desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 de enero, en Banco Pelay y tendrá como números artísticos centrales a Abel Pintos, Maramá y Pimpinela más una nutrida agenda deportiva, cultural y artística.Lauritto destacó la amplia participación lograda en la comisión, integrada por variados sectores de la sociedad. Destacó "el grado de compromiso, la presencia que hay en las reuniones, que lo valoramos. Esto es un hecho tan destacado como lo puede ser la realización misma de la Fiesta: las instituciones de la ciudad que se han sumado. Esta fiesta nos pertenece a todos los uruguayenses y todos la queremos levantar".Estuvieron presentes en la conferencia y como integrantes de la comisión, el Centro Comercial, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, el Centro Cultural La Gotera, Centros de estudiantes de EET 1 y de Frente Uader, Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay, el Círculo de Periodistas Deportivos, la Comisión de Carnaval y los clubes Universitario y Jockey, organizadores de dos de los eventos deportivos más convocantes: el Seven de rugby y el Five de Hockey.Comenzará el miércoles 18 con una noche de DJ's y el cierre de un artista nacional en el escenario principal, a pedido de los jóvenes. El jueves 19 se realizará una "maratón de bandas dentro del género rock, algunas de ellas con más de 20 años de trayectoria y que nunca participaron de la Fiesta de la Playa", explicó Yari Seyler, coordinador de Eventos. Se trata de Algún Ente, Los Salieris, Ruidos, Subsystem, La Chicago, Primer Ministro, Black Velvet, Suma Paciencia, Chakota, Nuitilfait, Shredder y Lisa al Fondo, con cierre de la banda rosarina Cielo Razzo.El viernes 20 actuarán tres grupos locales y cerrará la noche Abel Pintos. El sábado también se presentarán tres grupos uruguayenses como teloneros, antes del cierre de Márama. La Fiesta finalizará el domingo 22 con las actuaciones de bandas locales, elección de la Reina de la Fiesta y Los Pimpinela.El director de Deportes, Osvaldo López, informó que comenzará el sábado 14 con el Hockey Five Arena, organizada por el Jockey Club Uruguay, que finalizará el domingo. El tercer Torneo de Pesca Nocturno comenzará a las 21 del sábado y se extenderá durante la madrugada del domingo, fiscalizado por el Club de Pesca "El Bigüá". Junto a la Liga Uruguayernse de Voley se realizará un Torneo de Voley Playa el domingo 15, en tanto el Torneo de Fútbol Playa Femenino se desarrollará los días jueves 19 y viernes 20.Para adultos mayores se sumará el Torneo Regional de Tejo, fiscalizado por cubes La Estación y Concepción; para este sector etario también se competirá en newcom. El 21 de enero se correrá una regata de veleros organizada por el Yacth Club, desde las 16 horas en un circuito frente a Paso Vera y Pelay. Además se confirmarán el beach handball y una maratón de aguas abiertas.Cerrará la programación deportiva la 27° edición del Seven Internacional de Rugby, los días 21 y 22 de enero. El Seven comenzará el sábado a las 14 horas y se espera la participación de 28 equipos, seis de los cuales son de la primera categoría nacional como Hindú, Alumni; Liceo Naval, San Luis de La Plata y La Plata Rugby.Gastón Izaguirre, presidente de la comisión, informó que los precios de las entradas serán: miércoles y jueves $ 80 anticipadas y $ 100 en el día; viernes y sábado $ 100 anticipadas y $ 150 en el día; y el domingo $ 80 anticipada y $ 120 en el día.Se está cerrando el contrato para el servicio de "ticketera" que permitirá vender entradas anticipadas y plateas numeradas con las ubicaciones preestablecidas a través de internet o teléfono y con tarjeta; como un servicio más a los puestos de venta y a las promociones en localidades vecinas que se definirán en las próximas semanas.La Fiesta tendrá aproximadamente unos $ 4.600.000 de inversión municipal. No obstante, el intendente José Lauritto manifestó que se apunta a lograr la participación de sponsors aportando "entre $ 1.000.000 y $ 1.200.000, financiamiento que estamos buscando. Además estamos gestionando ante la Nación el Programa 'Festejar', que nos permitiría ahorrar entre $ 500.000 y $ 600.000 del escenario".