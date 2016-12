Centro de salud de Gualeguaychú comenzó campaña de prevención contra el dengue

En el marco de las actividades de prevención que realiza el Centro de Salud Juan Baggio, esta mañana personal de la institución comenzó con visitas domiciliarias con el fin de compartir información acerca del dengue.



El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



"En coordinación con el programa médicos comunitarios, salimos de recorrida por la zona (Villa María y Yapeyú). La idea es informar y hacer hincapié en la importancia de no dejar recipientes en los que se puedan acumular agua, y sobre el cuidado en la higiene", explicó Cristina Giménez, responsable de la campaña de prevención. Asimismo, contó que "en una planilla se va dejando registro del estado de salud de las familias, si tienen agua y otras necesidades básicas cubiertas; eso se manda a Paraná, donde se centraliza la información".



Por otro lado, desde el Centro de Salud informaron que durante el verano se llevarán a cabo diversos operativos de prevención, como los realizados para el Día Mundial de la Diabetes hace algunas semanas, en los que se hicieron controles de glucemia, presión arterial, peso y altura a cerca de cien vecinos.



"Estas actividades se van a hacer dentro del área programática del Hospitalito y por fuera, junto a otras instituciones de salud. Siempre teniendo como eje la prevención y los cuidados con respectos a temas del verano, sobre todo, como el calor, las diarreas, la otitis o la gastroenteritis, que son muy comunes en esta época", agregó Giménez, ¿Cómo prevenirte?

Las medidas preventivas se centran en la eliminación y el control de los criaderos del mosquito Aedes aegypti. La principal medida tiene que ver con evitar que el mosquito se reproduzca, eliminando y limpiando los elementos que acumulen agua.



Por otro lado, es importante evitar las picaduras de mosquitos. Se recomienda utilizar espirales, pastillas u otros repelentes ambientales. Aplicar repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas. En bebés menores de dos meses no se recomienda utilizar repelentes. Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul cuando estén al aire libre y asegurar de que permitan una correcta ventilación. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de esta enfermedad son:



Fiebre alta (sin resfrío)



Dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones



Náuseas y vómitos



Cansancio



Sangrado de nariz y encías



Erupción en la piel



Frente a estos síntomas es importante no automedicarse y acudir al médico.



No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares porque puede complicarse la enfermedad.



IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no se automedique.