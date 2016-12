"Cosechero", el trago de la Fiesta Nacional de la Citricultura

Foto 1/2 Foto 2/2

El retorno de la Fiesta trae consigo un trago diseñado especialmente para la ocasión, obra del reconocido bartender rosarino-concordense Sergio Rodríguez. Contó que desde la organización de la fiesta "me pidieron un trago para la citricultura, al que denominé Cosechero'".



Como fuente de inspiración "comencé a pensar en el citrus, en la gente y se me ocurrió dedicarle un trago al cosechero, porque los he visto en pleno invierno arriba de los camiones, o de los bines (cajones) sentados con el matecito intentando cubrirse del frío", describió el bartender.



Con dichas imágenes dando vuelta "tomé un papel y un lápiz, y me puse a escribir como es la vida del cosechero; una persona muy amable, sufrida, que se levanta muy temprano para cosechar, tienen que esperar al sol para arrancar la fruta porque sino se marca, según he hablado con algunos de ellos, y a la mañana algunos toman mates, otros se toman una "ginebrita" para arrancar a trabajar", continuó.



De esta manera, surgió la composición del brebaje que, en base a las características del comienzo de un día para los encargados de recoger las frutas de los naranjos, el Barman denominó "El Cosechero".



El Trago



Rodríguez especificó que "el trago tiene como base alcohólica la ginebra macerada con yerba mate para unificar el mate con la ginebra, que son las dos cosas que el cosechero toma a la mañana. Luego el fruto de la naranja, más dos cucharadas de azúcar impalpable para simbolizar la alegría del cosechero".



Esta preparación fue presentada en la Fiesta Nacional de la Citricultura, donde Sergio Rodríguez preparó tragos que en su totalidad fueron "a base del citrus, algunos tragos nuevos y la presentación del trago de autor", concluyó el Bartender. (Diario Río Uruguay)