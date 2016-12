Concepción del Uruguay inaugura este jueves sus playas

Foto 1/2 Foto 2/2

La ceremonia se realizará a las 10.00 en el sector centro de la Isla, encabezada por el intendente José Lauritto, demás autoridades y público.

La Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes informó que no se cobrará la entrada a Banco Pelay hasta que finalicen los trabajos de acondicionamiento. Una vez finalizados, el valor será de $ 10 por persona a partir de los 12 años, en tanto los menores ingresarán gratuitamente.

Por otra parte, desde el próximo lunes el colectivo llegará a Banco Pelay (a modo de extensión del recorrido habitual), por lo cual en los próximos días se informarán horarios y costo del pasaje. Hasta el 17 de diciembre serán 5 viajes diarios y después de esa fecha se incrementarán a 8.

Vale aclarar que no está autorizado el ingreso al agua en Balneario Itapé.



Servicio de guardavidas

Los guardavidas contratados corresponden al Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA). Doce se desempeñarán en la Isla del Puerto y cuatro en Banco Pelay. Los guardavidas de Paso Vera son contratados por el concesionario. Todos comenzarán a prestar servicio desde este jueves.



Sectorización de Pelay

El balneario se divide en sector norte (pesca, mascotas y parrillas), sector centro (zona recreativa, para bañistas y juegos) y sector sur (camping y parrillas para campamentistas).

Vale destacar que se compraron dos contenedores sanitarios (baños móviles) para Banco Pelay, provenientes de la empresa cordobesa "AG Group". El primero de los contenedores llegó y ya está instalado, esperándose el arribo del segundo.

Ambos containers están equipados migitorios, inodoros y lavatorios, estando cada contenedor dividido en un sector para varones y otro para mujeres.



Detalles

La Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes brinda información sobre servicios habilitados para este verano:

* Balneario Camping "Banco Pelay": habilitado con seguridad policial, guardavidas, sanitarios y estacionamiento. Entrada sin costo hasta que finalicen los trabajos de acondicionamiento, tras lo cual se costará $ 10 por persona.

* Balneario Camping "Paso Vera": habilitado con guardavidas, sanitarios, paradores y estacionamiento. Valor de la entrada: $ 25.

* Balneario Camping Itapé: habilitado con sanitarios, parador, camping y estacionamiento. Camping: $ 30 por persona. No está autorizado el ingreso al agua.

* Isla del Puerto: habilitada con seguridad policial, guardavidas, sanitarios y paradores.

* Balneario "El Viejo Molino": habilitado con camping, sanitarios y cantina. Valor de la entrada: $ 100 mayores de 15 años.

* Balneario "Ruinas del Molino Barreiro": habilitado con camping, sanitarios y cantinas. Entrada: $ 50 mayores de 10 años.

* Balneario "La Tigrera": entrada $ 30 para mayores.

* Viaje a Cambacuá en catamarán: Durante diciembre y enero, el catamarán "Lobopé" sale desde el puerto de lunes a viernes a las 10, 11, 12, 13, 14 y 15 horas, regresando a las 14.30, 18.30 y 19.30. Sábados y domingos: salida a las 10, 11, 12, 13, 14 y 15, volviendo a las 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30. Costo: $ 150 mayores y $ 70 menores (incluye acceso a la isla).