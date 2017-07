Ricardo Iorio y sus polémicos dichos: "Chorro se nace, eso es hereditario"

Fiel a su estilo polémico y sin filtros, el cantante Ricardo Iorio, ex líder de Almafuerte, V8 y Hermética, concedió una entrevista donde lanzó frases controversiales, calificó a los hijos recuperados en democracia como un "puñado de indemnizados por desaparecidos", habló de la delincuencia y se autodenominó "anti-montonero"."Deberíamos hacer una nueva independencia, porque no puede ser 47 millones de personas estén dominadas por una casta de 200 mil", empezó su descargo Iorio en diálogo con el programa Tiempos violentos de la radio Rock&Pop."Lo mío es anti-montonero, lo mío es anti-Lorenzetti, lo mío es anti que el chorro es una víctima. Lo mío es más lo de Alfredo Casero que dice si la herida tiene gangrena hay que ir hasta el hueso. O lo de Lanata que dijo si el hombre no cambia en su pensamiento es un pelotudo", aseguró el músico, quien está trabajando en un nuevo disco solista que se titulará "Avivando la llama".Polémico, el ex Hermética dio vuelta la frase "ningún pibe nace chorro" y recordó: "A mi papá una vez le digo 'pusieron una villa emergencia Kirchner, ahí se va a llenar de chorros'. Me dijo 'no hijo, chorro se nace. Esto es hereditario'".Sobre los hijos recuperados, Iorio consideró un "puñado de indemnizados, por desaparecidos". "Mi look es un look botonazo. Porque prefiero a José Larralde que al Che Guevara. Prefiero a Aldo Rico que a Victoria Donda", agregó el metalero."Estoy en desacuerdo con aquellos que dicen 'un mundo sin fronteras loco, no a la guerra'. Yo creo diferente ahora que soy un hombre. Sí a la guerra, sí a armarse, sí a no pedirle piedad a un gorrita cumbia villera que venga a manosearte tu familia. Ama, ama, a matar negro'. ¿A quién? Y morirán inocentes también. 'Paredón y después' se llama esto".Sobre sus colegas, Iorio también fue crítico: "Hay otros que presentan sus posturas como el Chaqueño Palavecino vestido de Güemes cantando con 'La Trampa'. A mí con 'La Trampa' no se me para. O Los Nocheros vestidos de negro. O 'Rauly' Barrionuevo cantando 'Comandante Che Guevara'. O La Renga, que son dueños de una ignorancia muy enorme con la estrella. O Maradona con la Virgen de Luján y Che Guevara", concluyó. Fuente: (Exitoína).-