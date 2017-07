Latorre no tiene paz y ahora, también lo vinculan con su mucama

Y cuando pensaba que el pacto de confidencialidad entre Natacha Jaitt y su marido, Diego Latorre, iban a calmar las aguas mediáticas, Yanina Latorre deberá enfrentar otra embestida. Esta vez, la de una ex mucama que la pareja tuvo meses atrás.Luis Ventura aseguró en Infama que existen chats y audios (de WhatsApp) "muy pícaros y sugerentes" entre el comentarista de Fox Sports y una exempleada de la casa en la que aún convive con su esposa, Yanina Latorre.Ventura arrancó diciendo que la chica en cuestión "es del norte del país" y que su nombre "empieza con una consonante". "Tendrá 26 o 27 años, de tez morena, robusta. Era una empleada de la casa, estuvo dos meses. Fue contratada por Yanina", contó el periodista.El presidente de APTRA también contó que Natacha conoce la historia y que se la está reservando para el libro que sacará. "Natacha tiene reservado este nombre para su libro. Dentro del acuerdo que firmaron con los Latorre, ella se comprometió a no hablar más del tema. Hablar, no va a hablar. Lo va a escribir", aseguró."Fueron dos meses adentro de la casa donde ella tenía un trato cotidiano con todos los integrantes. Donde en determinado momento se dieron situaciones que le llamaron la atención. Situaciones de intimidad. Pero los chats no son normales para un patrón con su empleada", relató Ventura."Era una situación donde ella, confundida, se permitió avanzar y se dio cuenta de que podía llegar a cometer un gran error", agregó el periodista. Y remarcó que "si ella me lo cuenta, no lo creo. Pero leí chats y escuché audios"."Ella está muy temerosa porque en 15 años de trabajo nunca le tocó vivir algo así. No sabía si atender a la gente que está tratando de comprarle todo (chat y audios)", afirmó Ventura, y contó que fue echada de la casa de los Latorre "sin explicaciones".El conductor de Secretos Verdaderos dijo que la historia entre Diego y la exempleada se dio "a finales de 2016 y principio de 2017". Fuente: (Exitoína).-