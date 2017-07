Facundo Arana reveló que le propusieron sexo a cambio de dinero

Facundo Arana sorprendió a todos con una fuerte confesión sobre sus inicios en la carrera y una polémica propuesta que recibió cuando era joven.



El actor reveló que recibió una propuesta para tener sexo a cambio de dinero y contó cómo fue: "Hay uno que recuerdo que fue directamente un escándalo, que llego a abrir la boca que en el Bailando me van a querer poner solamente a mí y van a sacar a Tinelli y a todo el mundo".



"No lo puedo nombrar porque un caballero no tiene memoria. No puedo darte ninguna sola declaración porque si llego a decir cualquier cosa van a decir: 'no lo puedo creer', además no lo podrían adivinar. Y además, si te digo cuánta guita me ofreció... me ofrecía guita, laburo, todo", agregó.



"Si te digo la suma lo van a sacar, olvidate. He tenido ofrecimientos de todo tipo, color y forma, pero es la vida. Yo era jóven además. Te puedo decir que fue precioso igual, ja, ja", completó.