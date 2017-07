La entrerriana que confesó que "buscaría a Karina Jelinek"

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

Daiana Arlettaz nació en Concordia. Desde hace 3 años vive sola en Buenos Aires. Tiene 26 años y actualmente trabaja como presentadora de noticias en "Liberman en línea", el programa de Martín Liberman en Canal 26. "Estoy muy contenta, aprendiendo muchísimo y apostando por lo que me gusta", le dijo a Teleshow.



Es modelo, participó en el certamen "Miss Princess of the World" y el año pasado fue bailarina de ShowMatch. "Tengo el mejor recuerdo del Bailando, haber trabajado con Marcelo Tinelli, en el programa número 1 de la Argentina fue increíble. Pero este año se encaminó para empezar con esta nueva faceta en la televisión, enfocada al periodismo, que es a lo que proyecto".



"Con Fede Bal no pasó nada, solo un "compromiso" (en la falsa boda) y un lindo beso. Fue muy gracioso pero a la vez una gran oportunidad haber hecho ese acting con él", contó la entrerriana.



"Actualmente estoy sola, no tengo pareja, pero me encantaría enamorarme. Ya llegará el hombre indicado", adelantó.



"Mi hombre ideal tiene que ser Inteligente, decidido y activo. Además debe tener una personalidad avasallante, que vaya por todo. Ah, ¡y que sea divertido!. ¿Es mucho pedir?", contó entre risas.



"Recibo muchos piropos de las mujeres, pero no estaría con una. Pero si fuera hombre, la buscaría a Karina Jelinek, ¡me parece bomba!", confesó la diosa entrerriana.



"Mi cuerpo lo cuido haciendo musculación 2 veces por semana y 1 vez a la semana hago Funcional. Además cada tanto salgo a caminar, no es solo cuestión de estética, sino de salud", reveló. "Con respecto a la alimentación me gusta cocinarme y comer bien, para lo cual me asesoré con una nutricionista. Pero debo reconocer que los fines de semana me gusta romper la dieta", agregó.



Por último, subrayó: "¿Si la fama me cambió en algo? Yo no no tengo fama, pero sí exposición. Pero la verdad es que no, solo noto que a la gente le encanta saber sobre el mundo de la televisión, me preguntan mucho sobre las primeras figuras. Además les encanta que comparta todo en mis redes sociales".