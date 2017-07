Murió un actor de la serie "The Walking Dead" durante el rodaje

John Bernecker, de 33 años, que se desempeñaba como doble de riesgo en la octava temporada de "The Walking Dead", murió este viernes como consecuencia del accidente que sufrió el miércoles mientras se rodaba un capítulo de la serie de zombies en el estado de Georgia.El actor se cayó mientras grababa una escena desde una altura de seis metros impactando con su cabeza en una superficie de hormigón. Inmediatamente fue trasladado a un hospital de Atlanta, la ciudad donde se graba la serie de AMC, pero hoy Richard Hawk, médico forense del estado de Coweta, confirmó su deceso.La cadena AMC anunció el jueves que el rodaje de la octava temporada había quedado suspendido temporalmente debido a la muerte del actor. Algunos miembros del reparto, como Norman Reedus (Daryl, en la serie), manifestaron sus condolencias en las redes sociales.Las circunstancias de su caída aún no están claras, pero por lo que trascendió, Bernecker ensayaba con otro actor una pelea que iba a acabar con una caída rutinaria desde un balcón, pero perdió el equilibrio y se produjo el trágico accidente.El actor que falleció sería el doble de riesgo de Andrew Lincoln, quien interpreta al protagonista Rick Grimes en la serie de ficción zombie. Anteriormente había participado en filmes como "Black Panther", "Logan", "The Fate of the Furious" y "Game Night" desde que inició su carrera como doble en 2009. Ésta es la primera muerte de un doble de riesgo en un rodaje realizado en los Estados Unidos. en más de 17 años, indicó el blog norteamericano "Deadline".