El secreto de la bella Natalie Pérez para mantener su "lomazo"

Natalie Pérez comenzó su carrera actoral cuando todavía era una niña, a los trece años en Chiquititas. De a poco se fue abriendo camino en el mundo artístico y fue en su participación en Graduados como "Luna", donde su carrera comenzó a dar pasos más acelerados.También tuvo un papel secundario en la exitosa tira Esperanza Mía, que luego la llevó a protagonizar la nueva serie de Pol-ka, Las Estrellas.Entrevistada por la revista Paparazzi, la diosa confesó cómo fue que su cuerpo no cambio tanto en los últimos años: "Me cuido, hago deportes, pero no me obsesiono. Elijo comer sano, y si un día no lo hago, compenso al día siguiente con algo más saludable".Por otro lado, contó que es muy coqueta y le parece importante verse bien: "Quiero estar siempre arreglada. Jamás me falta perfume, rímel, ni brillo en las uñas. Son básicos".Acerca de su polémica relación con Lali Espósito, la actriz comentó: "No la vi nunca más desde que terminamos el teatro. Creo que nadie del elenco se vio. Me mando mensajes con varios, pero con ella no. Quizá con los que más trabajaba, pero con ella no tenía relación. Además, a mí hay cosas que no me gustan? Por ejemplo, el playback. No me gusta el playback".Por último se refirió a lo fundamental que resulta hacer deporte: "Salgo a correr con mis perros. Llevarlos a la plaza aunque esté cansada es una linda excusa que siempre encuentro para hacer ejercicio. Si no corro, hago un 'picadito' con ellos. Siempre llevo los rollers a mano, los tengo en el baúl del auto por si se presenta alguna oportunidad para usarlos. A mí nunca me falta una lona, una silla ni una pelota para disfrutar del aire libre si los horarios me lo permiten".