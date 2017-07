La foto de Sofía Clérici al mejor estilo Centurión que levantó polémica

Sofía Clérici publicó una foto en Instagram que levantó polvareda. La morocha, que fue la tercera en discordia entre Daniel Scioli y Gisela Berger, posteó una imagen al mejor estilo Ricardo Centurión.En la foto se la ve besando un arma de fuego."Power is everything for me" (Que sigan hablando al pedo, si quiero me saco fotos con una ametralladora también. Porque me gusta ir al Polígono a practicar tiro), dijo desafiante Clérici. Sofía, al límite. Mirá.