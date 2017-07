La tristeza de Oriana Sabatini y el tierno gesto de Julián Serrano

La gente que me conoce sabe lo importante que fuiste para mi. Te fuiste demasiado rapido. Fui feliz cuidandote y espero que hayas sido igual de feliz mientras lo hacia. Fui una afortunada al tenerte, te amo para siempre Coquito ? Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 6:52 PDT

?Te voy a extrañar dormilon.? ?Aunque no me dabas mucha bola sabes que yo siempre te quise ? ?Qepd ?:, Una publicación compartida de Julian Serrano ? (@julianserrano01) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 1:27 PDT

Buen día mundo!!!! Falta 1 día para nochebuena!!! Les dejo otra fotito navideña y los espero en @Vale975! pic.twitter.com/g6uK1FuUe8 — Coco el Huron (@CocoelHuronOk) 23 de diciembre de 2015

Holaaaaaa mundoooo!!!!!! Que lindo despertar lleno de mimos con ellos!! Ahora sí estoy listo para ir a @Vale975! pic.twitter.com/OuueGMPh80 — Coco el Huron (@CocoelHuronOk) 15 de diciembre de 2015

La pérdida de un ser querido afecta a todos de diferente forma, incluso si ese adiós es a una mascota con la que se compartió gran parte de la vida. Vaya si lo sabe Oriana Sabatini, quien el martes le dedicó unas cálidas palabras en Instagram a su simpático hurón tras su muerte."La gente que me conoce sabe lo importante que fuiste para mí. Te fuiste demasiado rápido. Fui feliz cuidándote y espero que hayas sido igual de feliz mientras lo hacía. Fui una afortunada al tenerte. Te amo para siempre, Coquito", expresó la cantante. El posteo alcanzó los 200 mil me gusta en menos de un día, entre los que se contó el de Julián Serrano.Es más, el actor hizo su propio y breve discurso de despedida en la red social: "Te voy a extrañar, dormilón.? ?Aunque no me dabas mucha bola, sabés que yo siempre te quise. ?Qepd". El gesto de Julián Serrano fue notado con agrado por Oriana Sabatini, quien reaccionó con un emoticón de corazón roto y otro de carita de llanto.El animalito fue protagonista de varios momentos alegres de la expareja teen, tal como se lo puede apreciar en sus redes sociales a través de fotos y videos. En los últimos días, Coco enfrentó problemas de salud que no pudo superar por más que la artista se encargó de darle el mejor tratamiento veterinario posible. Fuente: (Ciudad).-