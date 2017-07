Video: Dos feministas interrumpen un concierto de Woody Allen

Dos activistas del colectivo feminista Femen interrumpieron un concierto de Woody Allen y la New Orleans Jazz Band en la Filarmónica de Hamburgo (norte de Alemania) para reivindicar el "fin de la cultura del silencio" ante los abusos sexuales.El grupo ha colgado en su página de Facebook un vídeo con su acción, en la que se ve como una mujer con el torso desnudo y frases escritas en negro sobre la piel sube al escenario y grita con los brazos en alto hasta que es retirada de escena.Las frases que llevaban escrita ella y su compañera, explica Femen en un comunicado, han sido extraídas de una carta abierta publicada por Dylan, hija de Woody Allen, en la que denunció los presuntos abusos sexuales a los que le sometió el director de cine cuando tenía 7 años.El caso se remonta a hace más de dos décadas y fue sobreseído por la justicia, pero Femen cuestiona la inocencia de Allen y lo pone como ejemplo del "poder estructural de poderosos hombres blancos sobre mujeres y niños".Femen pide "no olvidar" los casos de abusos sexuales y subraya que "la violencia contra la mujer no puede ser ignorada, no es tolerable ni puede ser excusada, incluso cuando el acusado se llama Woody Allen".