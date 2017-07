Gasolera: Miss Bolivia presentó su look en TV y dejó a todos boquiabiertos

No debería haber causado tanta sorpresa, pero la cantante Miss Bolivia demostró que colar un poco de "realidad" en la televisión es verdaderamente una proeza. La mujer cuyo verdadero nombre es Paz Ferreyra fue una de las comensales invitadas a la mesa de Mirtha Legrand el último fin de semana, y el modo en que describió su look ?respondiendo al pedido que suele hacer la conductora- llamó tanto la atención que el video se volvió viral en las redes sociales.¿Qué fue lo que osó hacer Miss Bolivia? Simplemente reveló que usaba prendas de precios accesibles, creadas por amigas o compradas en lugares como los barrios de Once y Chino, zonas de Buenos Aires caracterizadas por los comercios de precios bajos. ¿Cuál fue la reacción del entorno? Mirala en el video? (¡Aplausos para su remate!)