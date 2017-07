Yanina y el viaje con Latorre: "Está todo mejor, igual hay cosas para hablar"

Yanina Latorre (48) y Diego Latorre (47) decidieron viajar a Punta del Este y tener un fin de semana a solas para hablar de su relación después de que se desatara un escándalo por la supuesta infidelidad del periodista deportivo con Natacha Jaitt (41).

Todavía en Uruguay -el matrimonio llegó este lunes pasado el mediodía-, la panelista se comunicó a través de mensaje de texto con Ángel de Brito, su compañero en Los Ángeles de la Mañana y contó cómo está su relación con su marido.

"Está todo mejor. No hay reconciliación Nos fuimos a descansar y a hablar en un terreno neutral. Está todo mejor, igual hay muchas cosas para hablar. Yo cambio de estado a cada rato", dijo Yanina.



La participante del Bailando 2017 también hizo un pequeño descargo contra quienes buscan que se divorcie: "Estos imbéciles que me quieren ver separada no entienden que esto es un matrimonio de 23 años y no se resuelve ni se termina de un día para otro".

El matrimonio buscó cierta paz, lejos de las cámaras y con un paisaje ideal, como es de la playa de Punta del Este. ¿La habrán encontrado?. Fuente: (Teleshow).-