Luly Salazar confirmó que será mamá: "Estoy emocionada y agradecida"

Una de cal y una de arena para Luciana Salazar. Luego de comunicar hace poco tiempo que su relación con Martín Redrado había llegado a su fin, ahora le toca a la modelo dar una bienvenida noticia. En más de una oportunidad, Luciana había manifestado su deseo de convertirse en mamá y hace apenas algunas horas compartió en su cuenta de Instagram que finalmente ese deseo se hará realidad y que pronto un bebe llegará a su vida."Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día, que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento!", escribió la modelo en su cuenta en Instagram.Sensibilizada por poder contar esta noticia, confesó que se trata de una "historia de deseo, lucha y amor". En el video del estudio, que fue realizado a la mujer subrogante en una clínica de fertilidad de Miami, Estados Unidos, la modelo escribió: "Todo por vos, mi bebé".La ecografía fue realizada a la madre subrogante, Leah Martínez, en la clínica especializada Fertility & IVF Center of Miami, en los Estados Unidos. El estudio es del 15 de mayo, cuando se cumplieron los tres meses de gestación.Unas horas después, en la mañana del martes, Luciana modificó su posteo Instagram sobre el anuncio de la gran noticia: quitó el video -donde se observaban distintos datos, como la fecha del estudio- y puso en su lugar una imagen de captura, con el mismo texto emotivo. No hubo explicación alguna al respecto.Además, Luli escribió un breve mensaje en su cuenta en Twitter en relación a esta nueva y feliz etapa en su vida: "From this moment life has begun (Desde este momento, la vida ha comenzado)". La modelo contará los detalles de su lucha por ser madre a la revista Gente.