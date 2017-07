Silvina Luna y El Polaco, separados tras filtrarse chats del cantante con su ex

Después de la reconciliación de la semana pasada, la modelo confirmó que "no tiene nada más que hablar" del cantante. ¿Qué pasó el fin de semana?Duró poco la reconciliación entre Silvina Luna y El Polaco. Después de nuevas versiones de crisis que se dispararon este fin de semana y tras filtrarse chats privados del cantante con su ex Valeria Aquino, la modelo confirmó este lunes que están separados "definitivamente"."Sí, me separé definitivamente. No tengo más nada que hablar de él", le dijo Silvina a Primicias Ya. Por su parte, Teleshow agregó que los participantes del Bailando tomaron la decisión este domingo y sobre la charla que tuvo por WhastApp con su ex en la que declara que "la sigue amando", El Polaco argumentó que "estaba borracho".Mientras tanto, también surgieron nuevos rumores sobre un encuentro entre el cantante de cumbia y su anterior pareja en el certamen de baile, Barby Silenzi."Lo único que puedo decir es que me separé definitivamente. No tengo más nada que hablar de Ezequiel", le dijo la actriz a Tomás Dente, uno de los periodistas de Nosotros a la mañana.Silvina y El Polaco se pusieron de novios en el verano mientras hacían temporada en Villa Carlos Paz con la obra Abracadabra. Luego de haber estado separados menos de una semana, el miércoles pasado arreglaron sus diferencias y apostaron nuevamente al amor. Ahora parece que no da para más.