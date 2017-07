Revelan lo que le sucedía a la Tota Santillán antes de ser detenido

El abogado de Daniel "La Tota" Santillán, Roberto Casorla Yalet, confirmó en diálogo con Cadena 3 que el supuesto asalto del conductor fue producido "a causa de un brote psicótico".La afección estaría vinculada, según remarcó el letrado defensor, a una serie de amenazas que recibió el referente de la música tropical tras sostener en una entrevista que su ex suegro, Jorge Fiasche, era socio de Jorge Castillo, más conocido como "El Rey de La Salada"."A buen criterio del fiscal, el cuadro psicológico impidió que se pudiera comprender la criminalidad del hecho. Según los especialistas, se descarta el consumo de sustancias. Tiene que ver con la cantidad de días que hace que no puede dormir", aclaró.El abogado apuntó además que a Santillán, luego de las declaraciones sobre su anterior suegro, "lo intentaron desalojar de su propia casa"."Lo amenazaron, le internaron robar, le rompieron la cerradura. Él es una excelente persona, es honorable, vive ayudando y se preocupa por el otro. No vio a sus hijas por once meses. Hace dos semanas había tenido una audiencia con las nenas para una revinculación ", expresó.El productor está acusado de "hurto en grado de tentativa" y "resistencia a la autoridad". No será indagado en las próximas horas porque tiene que recuperar su estado emocional y continuará internado por unos días más.