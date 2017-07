Nicole Neumann habló por primera vez tras su separación de Cubero

Luego de separarse de Fabián Cubero , Nicole Neumann habló por primera vez y lo hizo en el programa de Susana Giménez . En el segmento de la empleada pública y acompañada por Antonio Gasalla , la modelo comenzó la charla hablando sobre su militancia a favor de los derechos de los animales, y reveló que desde hace tres meses es vegana. También aprovechó el momento para repasar los inicios de su carrera, y contó que de pequeña su sueño era ser veterinaria o bióloga marina, rubros muy alejados de las pasarelas.Luego Susana le preguntó a Nicole cómo la trataba su soltería, y ella respondió: "Me estoy empezando a adaptar". Con Cubero fueron once años de pareja, y si bien ella dijo que no es de tirar la toalla rápidamente, también expresó: "Yo soy chicle, pero cuando llego a mi fin... llego a mi fin". Frente a la pregunta sobre si está con alguien, la modelo dijo que no, aunque "siempre hay alguien que te quiere conocer", y con seguridad destacó: "Me vendría bien estar un rato sola, es algo que nunca logré".Para Neumann la prioridad es el bienestar de sus hijas y ayudarlas a atravesar este momento con la mayor naturalidad posible: "Estoy muy focalizada en mis hijas y cómo ellas llevan este proceso", dijo, a la vez que reveló que más allá de la distancia, con Cubero las cosas están muy bien: "Él es una persona increíble y estoy orgullosa del papá que elegí para mis hijas".Por último, inevitablemente le consultaron a Nicole qué opinaba sobre las versiones que vinculaban a su ex con otras mujeres, y ella contestó: "Hubo muchos rumores, yo sabía que iba a pasar, que él iba a empezar a divertirse (.) y está perfecto".