Mirtha Legrand pidió disculpas a Luis Majul por insultarlo

Días atrás en una gala un periodista le preguntó a "La Chiqui" por lo que dijo el periodista Luis Majul de que iba a ir a su programa con su perro.



Rápidamente Mirtha respondió "¡Ay! ¡Qué estúpido!" y anoche, se excusó y dijo que su comentario estuvo fuera de lugar. "Estuve muy mal, le pido humildemente disculpas (...) No debí decirlo", señaló.



Majul se había referido al hecho en su programa de radio diciendo que "un día le dije a ella y a su producción que la próxima vez me gustaría grabarla y entrevistarla para mi programa. Se lo dije después de la enésima vez que me invitó. Si Mirtha se enoja que se enoje. Estamos grandes ya y yo sólo pido una mínima reciprocidad".