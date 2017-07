Florencia Marcasoli calienta el invierno con fotos hot

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Durante muchísimo tiempo, cada vez que podía, Carmen Barbieri (62) elogiaba a Florencia Marcasoli (30) por su condición de bailarina y -además- como candidata ideal para ser la mujer de Federico Bal (27). Todo eso quedó en el pasado desde que se supo que a principios de marzo Fede tuvo un reencuentro fogoso con Florencia, quien fuera su novia por más de dos años, lo que detonó la relación del actor con Laurita Fernández.



Por belleza y actitud en el escenario, Marcasoli se ganó un espacio en el medio y, en una entrevista con Ciudad, la morocha habló de todo sin tapujos, dando rienda suelta a su locuaz verborragia, aunque aclaró: "Te aviso que no puedo mencionar a mi último novio porque me advirtieron vía carta documento y no quiero gastar fortunas en abogados". Condición aceptada, se dispara la charla...



-¿Cómo manejás la explosión mediática?



-Hace tres semanas que estalló todo... pero la realidad es que me molestó que Laura me haga cargo de su separación. Cuando yo estaba con él, me decía que estaba soltero y sin compromisos. Me aseguraba que le encantaba haberme vuelto a encontrar después de tanto tiempo, porque en el medio tuvimos otras parejas. Además, habíamos estado de novios durante dos años. Yo no sabía que estaba en pareja con Laura, sino, no habría estado con él.



-Estás enojada?



-Es que no me gustó que me colocaran el rótulo de tercera en discordia. Primero, porque fui novia de él durante dos años y vivimos muchísimas cosas juntos. Yo me banqué que me ponga en el lugar de tercera, por eso salí a defenderme y contestar cuando me preguntaron. Pero, por lo que sé, el que abrió la boca fue él, que le confesó todo a Laura. A mí también me sorprendió.



-¿Nunca perdieron el contacto con Fede?



-Después que nos separamos, cada uno siguió su vida. Pero siempre algún mensaje mandaba, trataba de acercarse de alguna manera. Nosotros no seguimos la relación porque no pude confiar en él como hombre, como persona ni como pareja. Y cuando una quiere creer, cree. Yo justificaba algunas tonterías que él hacía, infidelidades, pero me di cuenta que no era sano. Me parece que para estar de novia hay que saber lo que uno quiere, no hay que andar paveando. Pero más allá de nuestra relación, quedó todo con buena onda.



-Entonces, ¿volvieron a verse recién en el verano?



-Claro. Siempre tuvimos buena onda. Yo sufrí mucho cuando me separé de él, pero el tiempo pasó y las heridas sanaron. Entonces, lo volví a encontrar este verano. Yo lo conozco hace mucho, estuvimos de novios entre 2012 y 2013, y luego, impase de por medio, del 2013 al 2014. Después, ya sin compromisos, seguimos hasta que él se puso de novio con Bárbara Vélez.



-¿Alcanzaste a estar enamorada de Fede?



-Sí. ¡Hasta el punto de no ver lo evidente! Yo le creía y pensaba que estaba bien todo lo que me decía. Pero con el tiempo sentí que había dejado de ser yo misma, que ya no me reía y no era sano. Ya no sabía si me decía la verdad o me mentía. Fue una experiencia más de mi vida.



-¿Cómo está tu relación con él ahora?



-Mal. No lo puedo mencionar porque me llegan cartas documento. Me parece una vergüenza lo que hace porque si él tenía que hacer o decir algo, podría haber hablado conmigo de otra manera. No queriéndome callar como si tuviera miedo de que cuente cosas. No sé por qué lo hizo. No me interesa más nada de él. Me terminó de decepcionar como persona. El que se mandó la macana fue él, por eso me molesta que me metan a mí en el medio como si hubiese hecho algo malo. Los dos estábamos solos en ese momento. Yo salí lastimada porque me ningunea. No soy una mina cualquiera sino que fui su novia por dos años y me conoce. No me gustó que en el verano estuviera todo bien y ahora dijera que fue un error, que fue sólo una situación del verano. Me parece horrible como se dirige a mí como mujer.



-Mientras por todos los medios Fede coqueteaba con Laurita, vos estabas con él? ¿Cómo sobrellevaste eso?



-Pasa que no eramos novios. Cuando yo veía eso, obvio que le preguntaba, porque él me decía que me amaba. Entonces, me lo justificó con que no era verdad, porque lo que sentía de verdad no lo decía por televisión. Me dio a entender que era parte del show. Por otra parte, cuando estábamos juntos en Carlos Paz, una vez esta chica lo llamó por teléfono y me hizo el gesto de que era una pesada. Como si fuera poco, a mí me decían que Laurita Fernández estaba con el Pollo Álvarez. Entonces, yo terminé por creerle a él?



-¿Cómo te sentiste cuando blanqueó el amor con Laurita?



-Mandé todo al demonio, me sentí como el traste, como que era una tonta. Yo pasaba por una situación familiar delicada y él decidió acompañarme. Pensé que lo hacía de buena fe, pero cuando volví a Buenos Aires, me enteré de todo en medio de un duelo.



-¿Comprendés el enojo de Laurita?



-La verdad que no, porque ella también estaba con otra persona. A mí nunca me interesó que él me blanquee como novia, ni antes ni ahora. Tampoco quise en el verano que diera notas aclarando que estaba conmigo, pero porque no estábamos de novios. Entonces, no entiendo el enojo de Laura porque sé por buena fuente que ella también estaba con otra persona hasta antes de blanquear. No sé cuánto se pueden reprochar entre ellos, si al comienzo los dos estaban en cualquiera.



-¿Creés el amor que tu exnovio le declama a Laurita?



-No le creo nada. Uno cuando está enamorado no le manda mensajes a otra persona. Me los mandó a mí, y pasó hace apenas tres semanas. Él siempre se acerca, nunca cortamos el lazo. Con cada pareja que tuvo, me mandaba mensajes. Pero me desilusionó, me falló. Uno tiene un límite.



-A todo esto, ¿te comunicaste en algún momento con Federico Hoppe?



-No. Todos dicen que hago esto para estar en el Bailando, pero jamás hablé con Hoppe. De haber querido armar algo, lo habría hecho miles de años atrás, porque soy bailarina. Todo lo que dije es verdad, no tengo por qué inventar.



-¿Cuál es el secreto de seducción de Federico Bal para haberte conquistado a vos y a otras diosas como Barby Vélez y Laurita Fernández?



-Él es muy chamuyero, tiene mucha parla y te enrosca, te envuelve de a poco y una le cree. Cuando habla, es muy convincente, por eso digo que juega con los sentimientos de las personas. No va acorde lo que dice con lo que hace. Cuando uno ama no lastima, no miente, no engaña.



-¿Cómo lo calificás como amante?



-No me interesa hablar de él en ese aspecto porque es parte de mi pasado. Ahora quiero reconquistar a Bam Bam.



-¿Se reconciliaron?



-No. Tenemos buena relación, pero estamos separados. Fue un conjunto de cosas que nos sobrepasó. Ojalá podamos volver porque Bam Bam me cuida, me hace bien, es muy adulto.



-Pasaste de ser la preferida de Carmen Barbieri a ser su enemiga número uno. ¿Te afectó a nivel laboral?



-Carmen me soltó la mano, está claro. Yo siempre voy a estar agradecida a ella y quiero que quede claro. Ella me dijo que era una basura, me dijo desagradecida, de todo. Pero yo no tengo problemas con ella, sino con el hijo. Se pasó de la raya con unos comentarios que hizo. Igual, sobre el escenario le servía, porque nadie le regala nada a nadie. Me duele lo que me hace porque la quiero y no le hice nada a ella ni al hijo.



-¿Estás con trabajo en la actualidad?



-Y? la estoy remando. Con todo esto, hago producciones de fotos. Tengo propuestas laborales, pero por el momento no tengo nada concreto ni un trabajo fijo. Me habían propuesto protagonizar una comedia en teatro, pero no lo cerré. Yo la sigo remando, como siempre, porque soy muy tenaz.



-¿Cómo mantenés ese lomazo?



-Voy seguido a un centro de estética, me cuido en la alimentación y si bien no como carne, a veces hago desastres porque me encanta el chocolate. La genética me ayuda, pero no abuso. Cuando me recupere de la lesión en el cuádriceps de mi pierna, que me lastimé al clavarme un vaso en el cumpleaños de Flor de la Ve, voy a retomar la rutina. Volveré a las clases de baile, las caminatas. Mi cola es natural, la mantengo con sentadillas para endurecer los músculos. Lo único que me operé fueron las lolas.