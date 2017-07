El sensual baile de Maluma que es furor en las redes

Ay q rico suena esto en salsa #feliceslos4 con el maestro @marcanthony ?????Disponible en plataformas digitales GO GET IT !! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Maluma revolucionó Instagram con un video que compartió en su cuenta y que en menos de 24 horas logró más de 3 millones de reproducciones."Ay, qué rico suena esto en salsa. Felices los 4 con el maestro @marcanthony. Disponible en plataformas digitales GO GET IT", escribió el cantante junto al video de la nueva versión de uno de sus últimos hits.