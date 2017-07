Karina Jelinek blanqueó sus encuentros íntimos con Luis Miguel

Karina Jelinek reconoció que tiene una relación con el cantante Luis Miguel. Luego de que trascienda una foto de ambos, dijo que se conocen hace nueve años, que se juntaron a cenar en Miami y que con amigos con derecho a tomar un trago."Somos amigos", se excusó la modelo, risueña. "La foto más heavy no ha llegado a ningún lado. Es de mi intimidad", agregó con picardía."Somos amigos con derecho a tomar un trago", bromeó ella.Sobre el encuentro, dijo: "Hace 9 años que lo conozco. Me ha invitado a comer muchas veces, pero nunca acepté porque yo estaba comprometida".Y siguió: "En este caso estábamos solteros en Miami, me invitó y acepté la invitación", aseguró.Ante la consulto sobre si el encuentro terminó con la cena, dijo "Eso ya es parte de mi intimidad".