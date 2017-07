A una semana de haber dado a luz, lució su delgada figura y encendió un debate

. Amanecer con ella ??? Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 4:59 PDT

. 9 meses armando tu cuarto viendo fotos , sacando ideas, eligiendo cada detalle con mucho amor ... y hoy estás acá ! Que alegría ? Al fin juntas ! Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 10:36 PDT

. "Porque este amor no tiene tiempos ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia." Una publicación compartida de Camila Cavallo (@camilacavallo) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 7:48 PDT

Tras nueve meses de puro amor y ansiedad, finalmente, Camila Cavallo y Mariano Martínez se convirtieron en padres de Alma. La modelo dio a luz a una bebita sana y hermosa. A las pocas horas de haber llegado a este mundo, la pareja no dudó en presentarla en sociedad a través de sus redes sociales. A diferencia de la mayoría de los famosos, no se hicieron desear y compartieron el rostro de su pequeña con sus fieles seguidores.A una semana de haber dado a luz, la modelo se sacó una selfie junto a su pequeña en brazos. Se la puede ver luciendo un top deportivo y unas calzas cortas. Sus seguidoras no dudaron en poner el grito del cielo y le preguntaron cómo hizo para bajar tanto de peso a los pocos días de haberse convertido en madre. Además, la criticaron por sacarse fotos "en pelotas" y, según ellas, "no enfocarse" en el cuidado de la beba.Lejos de llamarse a silencio, enojadísima, la pareja de Mariano no dudó en contestar uno de esos comentarios hirientes: "Triste tu comentario, poco constructivo y cero realista. Te aseguro que dedicación y amor es lo que más recibe esta beba de mí. Si me pesará más la imagen no es este el camino que hubiese elegido. Es tremendo como una persona por una fotografía se atreve a juzgar a una persona que no conoce y encima juzgar mi rol de madre. Ojalá no te juzguen como juzgas. No te lo deseo".Indignadas por alguno de los comentarios que recibió la modelo, sus fieles fanáticas no dudaron en hacerle en aguante. Le pidieron que se relajara e hiciera oídos sordos a los comentarios negativos.