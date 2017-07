Yanina Latorre: "Separo el sexo del amor"

"Yo no hice nada, acá soy la cornuda y lo asumí desde el primer día. Soy cornuda, lo acepto, dejenme transitarlo y procesarlo en mi casa como puedo. ¿Quieren saber qué se hace en mi casa? Se come, se duerme, se desayuna, nos reímos, charlamos", manifestó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.



El conductor del programa, Ángel de Brito le leyó un fragmento de la entrevista en la que habla de la intimidad con Diego Latorre tras la filtración de chats íntimos con Natacha Jaitt: "Diego y yo volvimos a dormir juntos aunque no me nace llamarlo o ser cariñosa. Sigue dando disculpas, que por ahora no estoy aceptando".



En ese marco, Analía Franchín manifestó: "O sea, de intimidad ni hablar". Pero Latorre aclaró: "Yo separo el sexo del amor. Sí, gar. . . todos los días. El sexo y el amor para mí son distintos".