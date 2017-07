La primera imagen de Luisana Lopilato con Noah, tras su recuperación

El tiempo se detiene... no hay nada como los mimos de mama!! #?? #tothemoonandback #familyfirst Una publicación compartida de Luisana Lopilato (@luisanalopilato) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 2:31 PDT

Pasaron 7 meses desde que Luisana Lopilato (30) y Michael Bublé (41) contaron el duro diagnóstico de cáncer de hígado que había recibido su hijo Noah (3). El tiempo pasó y el pequeño pudo ganar la batalla contra la enfermedad. Desde entonces, toda la familia volvió a sonreir y la actriz retomó la actividad en las redes sociales, desde donde este martes 4 compartió una foto muy especial."El tiempo se detiene, ¡no hay nada como los mimos de mamá!", escribió Luisana junto a una foto con su hijo en el sillón, en la que ella aparece acariciándole el pie. La tierna postal se llevó miles de corazones y comentarios que celebraron que el niño ya esté bien."Desde que llegué a la Argentina no dejo de recibir demostraciones de cariño que me llegan a lo más profundo del corazón. Me siento bendecida y abrazada por la maravillosa energía que recibo a través de los buenos deseos y de la oraciones de tanta gente. Hoy quiero dedicarle un gracias de corazón a cada una de las personas que me dio fuerza cuando más la necesitaba", había escrito la actriz hace 3 meses, en un conmovedor texto agradeciéndole a la gente y a sus seguidores en las redes, cuando retomó su trabajo.