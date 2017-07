Foto 1/19 Foto 2/19 Foto 3/19 Foto 4/19 Foto 5/19 Foto 6/19 Foto 7/19 Foto 8/19 Foto 9/19 Foto 10/19 Foto 11/19 Foto 12/19 Foto 13/19 Foto 14/19 Foto 15/19 Foto 16/19 Foto 17/19 Foto 18/19 Foto 19/19

Claudia Ciardone está en pareja con Fernando, un empresario zapatero con quien lleva nueve meses de intenso amor. Pero un detalle virtual, sumado a comentarios de su entorno, desataron la versión de ruptura: la blonda eliminó de su muro de Instagram todas las fotos en las que aparecía su ahora pareja. Entre ellas, una de un tatuaje en común que se hicieron: una corona en la mano izquierda de cada uno.



Consultada por el sitio wed de Ciudad, Ciardone se refirió al rumor:



-¿Te separaste de Fernando?

-No, no sé quién está dando esa información, pero no es así.



-¿Pero por qué borraste todas las fotos de tu novio de Instagram?

-Por nada en particular. Son momentos... Gracias por preguntar.



-¿Transitaron una crisis?

-No.



-¿Entonces por qué borraste las fotos?

-No sé, no tengo nada más para contar