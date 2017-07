Rial renunció a su programa político: Las razones de su decisión

A principios de abril, Jorge Rial asumió un nuevo desafío profesional, pero lejos de los chimentos del espectáculos. El conductor se puso al frente del programa "Jorge a las 21" en la señal de cable A24, en donde hablaba de la actualidad política de la Argentina.



Es más, en ese mismo ciclo, tuvo la primicia y la confirmación de que Daniel Scioli estaba esperando un hijo de Gisela Berger. Sin embargo, el periodista renunció, y no estará más en la conducción desde el jueves 13 de julio.



Rial adujo razones de cansancio y de otros emprendimientos personales, algunos en el exterior, a la hora de tomar la decisión. En ese sentido, el conductor de Intrusos aceptó el desafío para colaborar en el relanzamiento de la señal, dejando en claro que no lo haría todo el año.



"Me da lástima dejar el programa, porque me encanta pero de verdad estoy muy cansado. Voy a cumplir 56 años y se siente el cansancio", le confirmó Jorge a Clarín.