Se reconciliaron Silvina Luna y el Polaco

Silvina Luna y El Polaco habían decidido ponerle un freno a la relación y se separaron. Pero, fiel a su estilo, la separación duró menos de lo esperado, ya que ahora anunciaron que van por una segunda oportunidad.



Este miércoles por la mañana, Ángel de Brito informó que el Polaco se reunió con Luna en la casa que compartían para subsanar el vínculo.



"Vamos a empezar de cero", fue la frase que le dijo el cantante al conductor de Los Angeles de la Mañana, confirmando el deseo de ambos de volver a estar juntos y bajo el mismo techo.



Según detalló el periodista, la charla entre ellos se dio en muy buenos términos y una vez que lograron terminar con algunos rencores, con enojos propios de una relación inmadura, decidieron darse una segunda oportunidad y por eso hablan de una reconciliación.



Al mediodía, el Polaco partió con destino a Bariloche para cumplir con un compromiso laboral. La nueva aparición pública de la pareja sería la semana que viene en el Bailando.



"Ese no es el problema, los celos no son el problema. Es algo mucho más profundo y tiene que ver con nuestra relación. Eso está bien, uno se tiene que distraer. Yo también salí el fin de semana. Uno atraviesa el duelo como puede. No hubo ningún tercero. Yo lo amo y él también tiene ese sentimiento hacia mí", decía Silvina el martes después de su llanto en el Bailando.



Sin revelar los motivos puntuales de la ruptura, Silvina dejó entrever que apuesta a una reconciliación: "¿Si esto es un hasta luego o un hasta nunca? Es un hasta luego".