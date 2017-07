¿Extrañará a Wanda?: Maxi López se divierte rodeado de diosas

With Love from Formentera #formenteramipequeñomundo #hearttattoo #spain Una publicación compartida de Daniela Christiansson (@danielachristiansson) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 10:38 PDT

Luego de unos días increíbles en las sublimes playas de Fiji, Maxi López (33) y su novia, Daniela Christiansson (25), volvieron a armar las valijas para seguir disfrutando de unas vacaciones deluxe. El delantero argentino que milita en el Torino italiano y la modelo sueca contrataron un jet privado y partieron desde Milan hacia la paradisíaca Ibiza."In the jet flying to the next destination #eivissaherewecome #summer2017 (en el jet volando hacia nuestro próximo destino. Ibiza allá vamos, verano 2017)", escribió la diosa vikinga, en la foto que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Pero no están solos.La pareja recaló en el exclusivo destino español junto a dos amigas modelos de Christiansson: Erika Aurora y Verónica Faverzani. Daniela publicó varias postales sexies de sus días en la isla. Lomazos al sol, las chicas levantaron aún más la temperatura con sus torneadas figuras, al igual que Maxi, quien se animó a una audaz sunga. "We love you Ibiza #ibizababy (Te amamos, Ibiza)", resumió la modelo en otra de las tantas imágenes.Pero el detalle más llamativo de todo es que ahí, en la misma ciudad, también se encuentra veraneando la mismísima Wanda Nara junto a Mauro Icardi y todos sus niños: Valentino, Constantino y Benedicto -de su matrimonio con López-, y Francesca e Isabella, de su unión con el capitán del Inter.