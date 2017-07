"No aguanto más amenazas y extorsiones", dijo Yanina Latorre entré lágrimas

En medio del escándalo entre Natacha Jaitt y Diego Latorre, su mujer, Yanina se mostró devastada por la complicada situación que le toca vivir.En un móvil para "Pamela a la Tarde", la panelsita de "Los ángeles de la mañana" habló sobre las críticas que recibió por la aparición de toda la familia en el piso de "ShowMatch": "No me molesta que opinen, pero no entiendo por qué alguien decidió que no nos podemos mostrar públicamente juntos"."Si hay alguien que expuso a mis hijos, es la persona que vendió y mostró la vida privada de Diego. Nunca expuse a mis hijos. Ellos son grandes y me preguntaron por qué tenían que estar escondidos, ¿qué hicieron ellos?", se defendió la rubia.

Cuando el movilero insistió para saber cómo estaba la situación con su marido, Yanina lo interrumpió y dijo: "Estoy harta que se cuelguen de mí. Tuve una situación con mi marido y estoy viendo como lo resuelvo así que pido que no me acosen". Entre lágrimas, agregó: "Porque yo en todo caso soy una víctima y no aguanto más las amenazas y extorsiones que sufro"."Es una locura que yo no generé. Tengo un proyecto de vida, estoy destrozada y todos quieren patearme la cabeza, ¿qué molesta si él me quiere y yo lo quiero?", concluyó.