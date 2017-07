Afirman que la división de bienes entre Nicole y Cubero está lejos de resolverse

Más allá de la crisis que afrontaron, antes de dar el paso definitivo a la separación, la decisión que tomaron Nicole Neumann (36) y Fabián Cubero (35) llamó la atención por lo juntos que se los veía. De todos modos, según publica Paparazzi, más allá de lo que aparentaban, transitaron la crisis de la peor manera. Ya por caminos separados, la modelo y el futbolista comienzan a rehacer sus vidas sociales y sentimentales.



Más allá de que ella resalta el rol de su ex como padre, la división de bienes está lejos de resolverse en lo inmediato. Aún hay varios millones en disputa y no se ponen de acuerdo. Por otro lado, Neumann no estaría tan sola como comenta. Parece que si bien está lejos de gritarlo a los cuatro vientos, "ya habría alguien a su lado que le está sanando el corazón", señala Paparazzi.