Lali Espósito posó en bikini y desplegó toda su sensualidad

Lali Espósito (25) está teniendo un año muy intenso en el plano laboral. Para reponer energías y descansar, realizó un paréntesis en sus compromisos de trabajo y se tomó unas vacaciones junto con su novio Santiago Mocorrea.En su cuenta de Instagram, la popular cantante compartió con sus miles de seguidores algunas postales de esta escapada romántica que realizó a un destino paradisíaco.El productor musical tiene perfil bajo y optó por no mostrarse junto a la ex protagonista de Esperanza Mía. Sin embargo, se encargó de fotografiar a su novia, quien posó en bikini y desplegó toda su sensualidad."Descansando para lo que se viene #NonStop #amor #NoFiltro #lavidalinda. Ph by my love", escribió Espósito en la red social. Rápidamente recibió muchos comentarios de sus seguidores que la halagaron por su belleza."Cuando todo es lindo y feliz", fue otra de las frases que puso Lali en Instagram para demostrar el buen momento que está pasando en compañía del hombre que le devolvió la sonrisa tras su separación de Mariano Martínez.Luego de descansar y relajarse, la cantante retomará sus compromisos laborales y seguirá adelante con su gira por diversos lugares.