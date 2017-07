Andrea Rincón: "Siempre termino con el corazón roto"

Los rumores de romance entre Andrea Rincón y el "Mono" de "Kapanga" comenzaron hace unos meses y dejaron de serlo cuando en la entrega de los premios Martín Fierro se mostraron juntos. El blanqueo oficial fue frente a las cámaras que captaban el momento en que la morocha se alzaba con la estatuilla a Revelación por su papel en "La Leona" y en medio de la emoción le dio un apasionado beso al músico.Sin embargo, al parecer no todo estaba bien y a dos semanas de aquel anuncio la relación llegó a su fin. "Yo no tengo suerte en el amor, el amor no es lo mío. Yo me enamoro, estoy enamorada de la vida, me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen mie. . ., siempre. Se abusan de mi amor", aseguró la actriz en "Debo decir"."Pero ahora estás bien. ¿No meto la pata?", preguntó el conductor. "Estoy sola y no quiero hablar del amor. Siempre termino con el corazón roto. Estoy sola, yo voy siempre como una topadora y me la doy contra el paredón. Pero me voy a seguir enamorando, pienso seguir apostando al amor, voy a entregar el corazón y voy a volver a enamorarme", concluyó Rincón.