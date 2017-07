Morocha reveló cómo mantiene "la cola en el lugar que siempre quise que esté"

#arenaAngel #arenaTour2017 @arenatouroficial PH: @ginocanceco Una publicación compartida de Maria Paz Delgado (@maypidelgado) el 27 de May de 2017 a la(s) 3:38 PDT

Las chicas de la farándula recurren a distintos ejercicios con tal de mantener su cuerpo en forma. Entre las nuevas actividades, la que está de moda es el boxeo. Y la ex Gran Hermano Maypi Delgado puede dar fe de ello, ya que se transformó en una verdadera fanática de este deporte.Si bien no se sube al ring para boxear con otras chicas, toda la gimnasia que usa para golpear bolsas y saltar sogas la hace estilizar su musculatura y mantener "mi cola en el lugar que siempre quise que esté", dijo ella.Desde que se separó del empresario Alfonso Greco -con quien salió sólo tres meses- no se le conoce novio nuevo. Por ahora, claro. A la ex del Chino Darín y Juan Martín del Potro le sobran los pretendientes. "Estoy tranquila, queriendo encontrar el hombre de mi vida", dice."No tengo ganas de cruzarme gente porque sí. Estoy más concentrada en conocer una persona que me acompañe, que sea mi compañero. Lo más importante es que me hagan reír, que me sorprendan y que me conquiste por el lado de divertirse, de pasar un buen momento. Estoy mirando gente distinta, buena onda, que esté en las mismas condiciones que yo, laburando bien, que vaya para adelante, con los mismos proyectos de vida", confirma."A mí me gustan morochos, siempre miro morochos. Soy súper Susanita, quiero casarme, tener hijos, dos o tres en lo posible, es la idea, por eso también estoy tranquila y queriendo encontrar una persona que piense como yo en cuanto a proyectos de vida", terminó.