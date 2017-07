Diseñadora entrerriana realizó campaña de nueva colección en New York

Nueva York, conocida mundialmente como la ciudad más grande de Estados Unidos, fue el lugar elegido por la diseñadora de modas oriunda de Crespo, Daniela Trembecki, para realizar las fotos de la campaña de su nueva colección de prendas Boss Babe, de la marca Dani Trembecki."Boss Babe es una colección inspirada y creada desde la percepción de Nueva York, una ciudad mirada desde mis ojos, arte en todas sus calles, una ciudad que realmente me llena el alma para trabajar con su cualidad cosmopolita y divertida, donde se puede observar moda en cada una de las personas que pasean por sus calles", precisa la diseñadora a"El brillo que ilumina la ciudad, sus colores vivos, la alegría de la gente, la capital de la moda y su aire sin estructuras a la hora de vestir, me inspiraron para crear Boss Babe" ? cuenta Daniela que transita con mucha decisión el mundo de la moda con estilo y marca propia que desarrolla desde Buenos Aires. "Esta nueva colección ?explica- está pensada y dirigida a la mujer líder de sus actos y decisiones. Son prendas pret a porter muy cancheras, manteniendo la elegancia"."Considero que no había mejor lugar para reflejar este concepto que la ciudad misma que me dio la inspiración", afirma al momento de explicar los motivos por los que realizó la campaña de fotos de la promoción en Nueva York. Daniela decidió ser ella quien represente a la marca en la campaña "porque creo que para la gente es muy importante conocer a la persona que está detrás de la marca. Dani Trembecki ?define- es una marca transparente y real".Los anticipos de la nueva colección que recién se está empezando a mostrar, aparecieron publicados en Revista Caras Moda, con la actriz, modelo, conductora argentina y diseñadora de modas, María del Cerro; Revista Caras; E-Magazine; Ginna Mag, entre otras publicaciones.Daniela se muestra muy entusiasmada con la nueva colección a la vez que decidió inaugurar un nuevo espacio exclusivo, su House Store en Palermo Hollywood.