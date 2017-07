"Ya cumplí todas mis fantasías", señala una escultural morocha

Si bien nació hace 34 años en San Pablo, vivió la tercera parte de ellos en nuestro país, adonde llegó en 2005 para iniciar una carrera que en poco tiempo la consagró como una de las modelos y vedettes más importantes de nuestro medio. Por eso, al hablar con Tamara Alves uno no encuentra ningún dejo de su portugués natal ni del "portuñol" que suele caracterizar a quienes llegan del país vecino.Sin embargo, la escultural morocha deja traslucir esa alegría permanente de la que se jacta el pueblo brasileño, por más que su participación en "Más tarde imposible", el ciclo que anima las madrugadas de C5N, le quite horas de sueño. "Empecé hace cuatro meses con este grupo que yo llamo de ´locos lindos´, y la verdad que estoy súper cómoda, me gusta mucho el grupo de trabajo, son excelentes personas y me divierto mucho", afirmó Tamara, quien, lejos de padecer el cambio de horario, le terminó encontrando sus beneficios."Al principio me costó pensar en el horario, porque me preguntaba cómo iba a hacer con una nena chiquita, pero la verdad que fue todo lo contrario, se me hizo hasta más cómodo porque mi hija se duerme temprano, o sea que ni siquiera me ve cuando me voy a trabajar, y cuando vuelvo ella está durmiendo", explicó Alves, quien también participa los lunes en Radio El Sol (AM 1450)."Hoy estoy más en el rol de lo que es el periodismo, me gusta mucho la conducción, es a lo que quiero apuntar hoy. Pero claro que si me sobra el tiempo y puedo hacer otras cosas, como sacarme fotos o participar de un desfile, más del lado de modelo, también lo hago, por supuesto", reconoció Tamy, como la llaman sus íntimos, quien de a poco va dejando que los micrófonos le ganen a la pasarela.Casada con el jugador de Huracán, Patricio Toranzo, y con Giuliana (3) fruto de ese amor que empezó hace seis años y medio, por ahora no piensa en agrandar la familia. "Estamos muy bien así con la familia armada con Giuli, sin olvidar que Pato tiene también a Franco (8), fruto de una relación anterior, entonces nos sentimos muy completos así, y hoy por hoy no pensamos en buscar otro hijo", confesó."Estamos los dos cada uno con su rutina de trabajo, nos sentimos felices de ser papás, de tener los hijos que tenemos, yo me siento realizada como mujer, así que hoy estamos bien así, nos queremos quedar como estamos", agregó la sensual morocha, quien más allá de no querer buscar otro hijo siempre encuentra tiempo para mantener encendida la llama de la pasión con su pareja."Por suerte logramos mantener la piel que tenemos y encontramos la vuelta para poder estar juntos y disfrutarnos", se sincera quien, si bien siempre trata de no tener relaciones en los días previos a un partido, reconoce que alguna que otra vez rompió esa premisa. "No te voy a mentir, la verdad que en algún momento sí lo hemos hecho antes de que juegue, nos ha pasado y la verdad que le fue muy bien, el resultado fue bueno", recordó entre risas."No me gusta la rutina, entonces trato siempre de sorprenderlo con algo, esperarlo con unas velitas o una rica comida cuando sé que se puede dar una situación después de la cena, o una lencería nueva. Creo que está bueno para alimentar la relación, y más cuando hace años que estás con tu pareja", agregó al respecto Tamara, quien alguna vez supo confesar que a la hora del amor le gustaba explorar todos los rincones de la casa."Eso es más cuando no está mi nena y uno se siente más libre de estar solo en la casa, porque es cierto que estando Giuli se complica porque es como que siempre está el miedito que aparezca", comenta, para luego profundizar en aquellos otros lugares donde han cumplido alguna fantasía."No te voy a mentir que en su momento, antes de ser mamá, hemos disfrutado de varios lugares con Pato. Yo creo que lo más arriesgado fue en un ascensor, imaginate si llegaba a entrar alguien, ¡me muero! Creo que con Pato hice todo lo que realmente tenía ganas, lo he disfrutado de distintas maneras y en distintos lugares", recordó. "Hoy no siento que me quedó algo pendiente para hacer, creo que hemos hecho todo. Igual, si hubiera quedado algo pendiente se lo iba a cobrar, olvidate", agregó con picardía.Dueño de una figura escultural, se confiesa "bastante obsesiva" a la hora del cuidado del cuerpo. "Tengo un personal trainner, entreno prácticamente todos los días y la verdad que él me ha ayudado mucho, incluso después de tener a mi nena, que el cuerpo te cambia. Sin embargo, yo por suerte tuve un embarazo muy tranquilo, engordé apenas tres kilos", detalló, para luego agregar que "me gusta mucho cuidarme con lo que son cremas, la piel. Le doy bastante importancia por mí y para que mi marido siempre me vea bien".Sin embargo, más allá de todo, su principal ocupación pasa por ser mamá. "Trato de darle lo mejor. Una no nace sabiendo, y la experiencia de ser mamá para mí es increíble. Yo lo disfruto mucho porque día a día te van demostrando cosas nuevas, pasa todo tan rápido que yo trato de disfrutarla al máximo, tanto a ella como a mi familia, trato de ser una mamá al cien por cien y obviamente también una buena esposa", concluyó quien, más allá de su rol de madre, trata de preservar los espacios para ella y su marido."No te digo que es muy seguido pero buscamos también en algún momento poder salir los dos solos. Eso está bueno también, tener tu momento en la pareja, ocuparte de ser mamá y también ser esposa, no desaparecer del mapa y decir lo único que hago es dedicarme a mi hija", subrayó quien se convirtió en un apoyo fundamental para su marido cuando éste estuvo al borde de la muerte al volcar el micro que lo transportaba en Venezuela, en la previa de un partido por Copa Libertadores."Yo sentí que tenía la responsabilidad de llevar todo adelante, era mi casa, mi nena, que recién empezaba el jardín, acompañarlo a él. Pero a la vez, con el paso del tiempo, me di cuenta que eso nos unió mucho como familia, esas cosas tan fuertes te unen o te separan, y por suerte nosotros lo supimos manejar muy bien, nos unimos mucho como familia", contó emocionada quien, si bien tiene a su familia en Brasil y concibió a su hija en China, seguramente hoy por hoy no se imagina en otro lugar del mundo que no sea la Argentina. Fuente: (Infobae).-