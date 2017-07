La confesión súper "hot" de Alejandra Maglietti sobre el porno

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

La modelo y panelista volvió a dejar a todos con la boca abierta al hablar sobre su gusto personal por las películas XXX. Además, dijo cómo las comparte con su pareja, el jugador Jonás Gutiérrez.

"Tengo una página porno preferida". Fue la respuesta de Alejandra Maglietti a Guillermo "El Pelado" López para contestar sobre si comparte material XXX con su pareja, el futbolista Jonás Gutiérrez.



La confesión de la modelo dejó no solo al conductor con la boca abierta, sino también a todos los televidentes que la seguían en "Las puertitas del señor López".

"A mí me gustan más que a él. Es como que yo lo llevo y le digo mirá esta, esta categoría que no conocíamos, ¿qué te parece si la vemos juntos?", dijo la panelista. Y amplió: "Ponele que lo obligo, lo siento, lo ato, le pongo la película y le digo ´ahora mirás´".