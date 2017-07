Cabré habló sobre los rumores de casamiento de la China y Vicuña

Hace pocos días, trascendió la imagen de Eugenia "La China" Suárez con un anillo en su mano izquierda, lo que generó una ola de rumores sobre un supuesto compromiso con su pareja, el actor chileno, Benjamín Vicuña. Consultado por Catalina Dlugi, Nicolás Cabré, ex pareja de la actriz y con quien tiene una hija, Rufina de tres años, dio su opinión al respecto."Si se casa, será la misma madre pero con un anillo y con un papel firmado. Mi prioridad es Rufina y nada más. Esto no cambia para nada. Si me preguntás, yo no tengo ni idea. No es mi vida y no me interesa, mientras ella esté feliz y pueda hacer lo que quiera hacer... No hay nada que me haga más feliz que la madre de mi hija esté contenta", aseguró en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.Y luego, para dejarlo bien en claro, agregó: "Casada o no casada, como sea, para mí es lo mismo. Para mí es la madre es de mi hija y sigue estando igual de presente siempre y es lo único que me interesa. Después con su vida puede hacer lo que quiera".Cabré también habló de su situación sentimental. En el último tiempo habían surgido diversos rumores de que se había separado de la cantante Josefina Silveyra y que luego se reconcilió: "Yo estoy bien. Me enteré que me separé y que me arreglé... me encantan las películas que arman pero estoy muy bien".Luego, Dlugi fue más allá y le preguntó si tiene ganas de formar una nueva familia. "¿Si pienso en hijos? No es el algo que piense. No te voy a decir que no pero hoy no está entre mis necesidades... a lo mejor el día de mañana, se da o no, lo que sea. No es algo que esté pensando...", expresó el actor.Por último, Nicolás habló del gran cambio en su carrera profesional al asumir el compromiso de sumarse a un género como la comedia musical. El actor es protagonista de Sugar, obra en la que comparte escena con Griselda Siciliani y Federico D'Elía."A mí me sorprende que me guste tanto el género, porque estás actuando en la obra y de repente viene la música, y te va llevando, está buenísimo. Es cierto que, por momentos, se hace agotador, pero es increíble, estoy felíz", concluyó. Fuente: (Clarín).-