Ricky Martin dio detalles de cómo será su boda con Jwan Yosef

Que Ricky Martin y su novio Jwan Yosefpiensan casarse es algo ya sabido, pero ahora el cantante boricua dio, por primera vez, precisiones de cómo será su boda.En principio, Ricky confirmó que el gran acontecimiento tendrá lugar en su tierra natal. "Hay una cosa segura: me quiero casar en Puerto Rico. Es de dónde soy, de dónde es mi familia y es una escenario maravilloso, no solo para el que se quiera casar", expresó en el programa E! News.Además, adelantó que su casamiento tendrá un "aire internacional", porque su novio es sueco y muchos de sus familiares viven en Siria.Pero el cantante también confesó que los preparativos lo tienen exhausto. "Nadie me había dicho que era tan complicado montar un evento como el que queremos tener. Es difícil pero no sabía que era tan complicado", reveló.