Se acabó el amor: Martín Redrado anunció su separación de Luciana Salazar

Fueron siete años de amor con muchas idas y vueltas. Sin embargo, esta vez parece que la separación de Luciana Salazar (36) y Martín Redrado (55) es definitiva.



Luego de sortear rumores de crisis en abril, el economista anunció en su cuenta de Twitter la disolución sentimental con la modelo a través de una elocuente carta: "Queremos comunicarles que, después de mucho diálogo y reflexión, decidimos poner fin a nuestra relación, ya que el amor que nos tuvimos ha terminado. Guardamos los mejores recuerdos y experiencias de los tiempos compartidos y un profundo respeto entre nosotros", publicó Redardo. Y firmó su descargo en nombre de los dos, Luciana y Martín.



Con la ruptura comunicada, Clarín aseguró que la separación se habría dado en buenos términos y por tener metas personales diferentes: ella quería ser madre, mientras que él eligió priorizarla relación con su hija, quien no tenía un buen vínculo con Luli.



Al ver dicha información en las redes sociales, Salazar recogió el guante e hizo su molesto descargo: "Lamento profundamente que @martinredrado o sus asesores de imagen hayan expuesto el tema de su hija, cuando yo fui cautelosa todo este tiempo con eso".



Unas horas antes, y jugando al misterio, la blonda publicaba en su Twitter: "Me arrepiento tanto de ser buena con gente que no se lo merece en absoluto y que es tan desagradecida", expresaba Luciana antes de que se dé a conocer la separación de Redrado y dejando entrever que la ruptura no habría sido en tan buenos términos.