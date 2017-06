Embestida de Natacha Jaitt por la presencia de los Latorre en Showmatch

La aparición de Diego Latorre junto con su mujer Yanina Latorre y sus hijos trajo un pico de Rating al Bailando 2017: tras el escándalo que destapó la explosiva Natacha Jaitt, la familia se mostró unida para las cámaras y hasta Moria Casán los felicitó por su entereza.Pero Natacha estalló y lanzó tuits tan duros como insultantes. Entre otras cosas, calificó a Yanina de pésima madre y dijo que la escena le dio ganas de "vomitar".Después de tuitear sin cansancio, dio una entrevista a Fernando Prensa para el ciclo radial Falta de respeto y siguió:"Sentí vergüenza, asco, cero dignidad. Les gusta más la cámara que cog... a ella y a él. Son dos ratas miserables. Fue el papelón televisivo del año"."El papelón total que vi ayer me dio ganas de vomitar. ¿Disculpas públicas en un programa de televisión? Eso se hace a puertas cerradas".A Yanina la siguió matando: "Ese llanto mentiroso de mala actriz?porque llora por sueño, no por otra cosa. Tengo 39 años, 20 en los medios, acá y en otros países, a mí de gila no me agarra nadie. Y el papelón total que vi ayer me dio ganas de vomitar. ¿Disculpas públicas en un programa de televisión? Eso se hace a puertas cerradas. ¿Llevar a las criaturas?".

Y con los hijos menores de edad haciendo el papelon del año en tv. RE CONTRA CHUPENLÁ. *menos los hijos que pobres, AMBOS EXPUSIERON HOY* https://t.co/Y7uKahRvdZ — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 30 de junio de 2017

Ahora sí! Soy yo quien te deja de seguir @yanilatorre los NO valores de MADRE, q NO tenés, no te los permito ni a vos ni a la q me pario. ?? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 30 de junio de 2017

Voy a darles el ejemplo a sus hijos, yo. "NUNCA DEBIERON ESTAR AHÍ" de nada. pic.twitter.com/YY2D66gxAq — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 30 de junio de 2017

"Yo me doy cuenta de que se enamoraron de la cámara. Ella y él. Son una mentira. Yo nunca me enamoré. Y si vamos a comprar, yo no digo que estuve bien. Después de mucha insistencia me metí con un hombre, entre comillas, casado. ¿Pero pensás que esta gente perversa, siniestra, no lo viene haciendo cada uno por su lado?"."Del papelón televisivo del año, no se vuelve. Y la aparición de él fue aberrante, espantoso? con los hijos expuestos, y ahí me detengo. Lo dejo a su criterio", aseguró. Fuente: (Los Andes).-