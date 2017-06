La emoción Michael Bublé al reaparecer públicamente

Michael Bublé (41) y uisana Lopilato (30) de a poco empiezan a retomar su vida profesional, la que habían suspendido totalmente a partir de la enfermedad de su hijo Noah (3), que sufría cáncer de hígado.Visiblemente emocionado y agradecido, el cantante canadiense habló públicamente al ser condecorado con el Premio de las Artes Escénicas de Canadá, y contó sus sensaciones tras los meses más duros de su vida. "Mi vida entera estuvo inspirada por lo que me hace sentir mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanas, mi manager. Están todos aquí esta noche, no hay palabras para describir lo que siento por ustedes", expresó, para luego hacer hincapié en el agradecimiento para su tierra natal y sus compatriotas por el apoyo y la contención recibida en un trance tan difícil."A veces un ´te amo´ no es suficiente porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en lo que me hace sentir mi país, mi Canadá. Una tierra de diferentes colores, idiomas, religiones. Aún así compartimos la misma humanidad decente, los mismos sueños, deseos y temores. Un país tiene esa manera de hacernos sentir que somos completamente distinguibles, sin aires de superioridad", subrayó."Estoy parado aquí con total humildad porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y me han otorgado este honor después del que ha sido un momento difícil para mi familia. Les agradezco por el amor y el apoyo que me dieron y me llena de orgullo pararme en un escenario y decir "mi nombre es Steven Bublé y soy canadiense", concluyó.