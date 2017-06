Cristiano Ronaldo fue papá de gemelos

El portugués Cristiano Ronaldo confirmó en las redes oficiales que abandona la Copa Confederaciones, tras perder en semifinales ante Chile, para conocer a los gemelos de los que fue padre y aseguró que se siente "muy feliz de poder estar finalmente" con sus hijos "por primera vez".Siete años después del nacimiento de Cristiano júnior, el delantero del Real Madrid anunció en un comunicado difundido en Facebook, el nacimiento de dos nuevos hijos."He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses", escribió."El presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional tuvieron hoy una actitud que me sensibilizó y que no olvidaré", añadió agradeciendo quedar liberado de la final de consolación de la Confederaciones.Cristiano Ronaldo termina su escrito mostrando la alegría por conocer a sus dos hijos. "Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez", sentenció sin desvelar si los nombres de sus hijos son Eva y Mateo, según circula en los medios españoles y portugueses.